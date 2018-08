Opbrengst zwemtocht Maarten van der Weijden naar 3,5 miljoen

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft tot nu toe 3,5 miljoen euro opgehaald met zijn Elfsteden-zwemtocht. Maandag was dat nog 2,5 miljoen, maar de afgelopen twee dagen is er dus nog veel geld bijgekomen.

De zwemmer vertelde dat gisteren in een talkshow. Daar vertelde hij ook dat het weer redelijk goed gaat met hem gaat en dat hij tijdens de tocht soms bijna in slaap viel in het water.