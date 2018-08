Man rijdt in op gemeentehuis in Bemmel

In het plaatsje Bemmel vlakbij Nijmegen is een man ingereden op het gemeentehuis. Hij reed het gebouw binnen met twee gasflessen. Eén van de flessen is ontploft en zorgde voor een flinke explosie.

De bestuurder van de auto is daarbij om het leven gekomen.

Kasteel

Door de explosie brak even brand uit. Die brand is inmiddels geblust. Het pand is zwaar beschadigd en blijft vandaag gesloten. mensen die toch naar het stadhuis moeten kunnen terecht in een kasteel: