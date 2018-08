Na 20 jaar meer duidelijk over dood van Nicky Verstappen (11)

De politie heeft na een lang onderzoek een verdachte gevonden in een oude zaak. Het gaat over de dood van Nicky Verstappen.

Bijna 20 jaar geleden verdween Nicky Verstappen van 11 jaar. Hij was op een kamp in de Limburgse plaats Heerlen. De jongen verdween uit zijn tent en werd later dood gevonden in het natuurgebied. De politie startte een onderzoek maar lang lukte het niet om een verdachte te vinden.

Begin dit jaar is een nieuw onderzoek gestart. Deze keer een groot dna-onderzoek. Met dat onderzoek is het gelukt een verdachte te vinden. Het gaat om een man van 55 jaar. Hij heet Jos Brech. Zijn dna komt overeen met het dna dat is gevonden op de kleren van Nicky.

Vermist

Toch is er nog een probleem, het is namelijk niet duidelijk waar de verdachte nu is. Waarschijnlijk is hij gevlucht naar het buitenland. De politie probeert via allerlei manieren de verdachte te vinden. De naam en foto van de man zijn bekend gemaakt. Zo hoopt de politie hem sneller te kunnen opsporen.

Familie

De familie is opgelucht dat er na zo'n lange tijd meer duidelijk lijkt te worden over wat er met Nicky is gebeurd. Zij hopen dat snel duidelijk wordt waar de verdachte is.

In het filmpje hieronder zie je hoe het grote dna-onderzoek werkt: