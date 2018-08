IJsvogel van Christoph (13) in museum te zien

Christoph van 13 kan voortaan een cool verhaal vertellen op verjaardagen: een bevroren ijsvogel die hij ontdekte, is vanaf vandaag te zien in een museum in Rotterdam.

Het is een dode ijsvogel die is komen vast te zitten in het ijs. Veel mensen vonden de foto erg bijzonder en daarom ging hij al snel viral.

Beroemde dieren

Medewerkers van een museum hebben besloten de ijs-ijsvogel te laten zien aan het publiek. De vogel is uit het ijs gehakt en ligt nu in een vriezer in één van de hallen van het museum. In die hal zijn nog meer dieren te zien die in het nieuws waren. Zoals een mus die bijna een groot dominorecord verpestte.

Jouw mening

In een museum vind je wel vaker dode dieren. Sommige zijn opgezet, van andere zie je alleen de botten. Vind jij dat interessant om te bekijken?