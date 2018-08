Vermiste Nsimire (14) uit Den Haag is gevonden

Het vermiste meisje Nsimire van 14 uit Den Haag is weer gevonden. Ze is in goede gezondheid. Waar ze is geweest, is niet bekend gemaakt.

Nsimire was sinds 27 juli vermist. Agenten vonden haar vandaag na een tip in Den Haag. Ze is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt gekeken hoe het met haar gaat en wat zij nodig heeft, schrijft Omroep West.

Veel mensen maakten zich zorgen om Nsimire. Zij hielpen mee met zoeken en er werden op veel plekken flyers uitgedeeld.