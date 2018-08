Hoe is het nu met volkszanger Piet?

Deze zomer gaat het Jeugdjournaal terug naar kinderen die afgelopen schooljaar in het nieuws waren. Eén van hen is Piet van 9 jaar. Hij was vorig jaar in het Jeugdjournaal te zien omdat muziekkenners hem 'de nieuwe Jan Smit' noemden.

Daarna is er veel gebeurd. Zo heeft hij deze zomer zijn eerste eigen nummer uitgebracht en heeft hij een videoclip opgenomen: