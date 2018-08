Rico Verhoeven is klaar voor zijn gevecht in de Arena

Kickbokser Rico Verhoeven stapt volgende maand in de ring in de Johan Cruijff Arena. Hij neemt het dan op tegen de Braziliaan Guto Inocente.

Kampioen

Rico is al 16 wedstrijden op rij ongeslagen. Hij staat op één in zijn gewichtsklasse. Guto Inocente staat op de derde plaats. Hij had Rico al een paar keer uitgedaagd via sociale media.

Als Rico de wedstrijd wint, is hij voor de achtste keer wereldkampioen. En dat zou een record zijn!

De wedstrijd is op 29 september en op Twitter laat Rico weten dat hij er klaar voor is: