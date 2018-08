Politie krijgt meer dan 200 tips over zaak Nicky Verstappen

De politie heeft meer dan 200 tips gekregen over de mogelijke dader in de zaak Nicky Verstappen. De jongen werd twintig jaar geleden dood gevonden in een natuurgebied. Al die tijd wist de politie niet wie het had gedaan, maar nu hebben ze een nieuwe verdachte op het oog. Dat is gelukt door een groot DNA-onderzoek. In deze video hoor je meer over dat onderzoek:

Maar er is een probleem: de man die ze verdenken is spoorloos verdwenen. Hij is in oktober voor het laatst gezien in Nederland. Daarna is hij gaan wandelen in een Frans natuurgebied. In april heeft zijn familie hem als vermist opgegeven. Youssef vertelt hoe de politie toch dna van hem heeft gevonden:

De afgelopen tijd heeft de politie al uitgebreid naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Daarom zijn gisteren de naam en foto van de man bekendgemaakt. De politie hoopt dat mensen tips geven waardoor ze de dader kunnen oppakken. Alle tips die binnenkomen worden dus goed bekeken. Ook de politie in het buitenland helpt met de zoekactie.

Wat is er gebeurd? Bijna 20 jaar geleden verdween Nicky Verstappen van 11 jaar. Hij was op een kamp in de Limburgse plaats Heerlen. De jongen verdween uit zijn tent en werd later dood gevonden in het natuurgebied.