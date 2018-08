Zeemijn van bijna 700 kilo bij Zeeland ontploft

In Vlissingen is een Duitse zeemijn tot ontploffing gebracht. De bom woog bijna 700 kilo en het water spoot tientallen meters de lucht in.

Tweede Wereldoorlog

De ontploffing was meer dan een kilometer uit de kust van Zeeland. In dat gebied liggen meer oude explosieven. Ze zijn daar in de Tweede Wereldoorlog terechtgekomen en nooit afgegaan.

Deskundigen hebben de zeemijn laten ontploffen. En dat zag er zo uit: