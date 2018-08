Volwassen man opgepakt omdat hij Nsimire onderdak gaf

De politie heeft een man van 33 jaar opgepakt omdat hij Nsimire onderdak zou hebben gegeven. Het meisje van 14 was ruim drie weken vermist en werd gisteren in Den Haag gevonden.

Vlak nadat Nsimire terecht was, werd de man aangehouden. Het is voor een volwassene verboden om onderdak te geven aan een minderjarige en een kind zo bij ouders weg te houden. De politie verhoort de man om erachter te komen waarom hij dat heeft gedaan.

Hulp

De politie is met Nsimire aan het praten om uit te zoeken waarom ze vermist was, waar ze verbleef en wat er in die tijd allemaal is gebeurd. Tijdens haar vermissing zeiden agenten dat ze dachten dat Nsimire was weggelopen van huis. Nsimire krijgt nu hulp van deskundigen.