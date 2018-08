Egels hebben het moeilijk door de droogte

Het gaat niet goed met egels in Nederland. Dat komt door de droogte in de zomer. Egels eten vooral insecten, maar die dieren komen door de droogte minder voor. Ook hebben veel egels moeite met water vinden.

Bij veel opvangcentra is het druk en sommige zitten zelfs helemaal vol.

Zwangere egels

Ook bij de egel-opvang in Huizen is het druk. Normaal zitten in deze opvang rond deze tijd ongeveer 40 egels. Nu zitten er zo'n 80. En dat worden er snel nog meer, want veel egels zijn zwanger en krijgen nu kleintjes. In de video hierboven zie je wat de egelopvang allemaal doet,