Na lange zomer nu een klein beetje herfst

De rest van de week blijft het wisselvallig. Heb jij al zin in de herfst of kan de zomer niet lang genoeg duren? Reageer op de stelling:

Reageer op de stelling: Ik heb zin in de herfst.

Dat het nu herfstig even herfstachtig wordt, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook echt herfst is. De komende week is het wisselvallig, maar daarna kan het ook weer zonnig en warm worden. Weerdeskundigen kunnen niet verder dan een paar weken vooruitkijken.