Lili en Howick mogen worden uitgezet

De broer en zus zijn regelmatig in het nieuws. Vorig jaar werd bepaald dat hun gezin mocht worden uitgezet. De moeder vertrok, maar Lili (12) en Howick bleven hier.

Er is nu opnieuw naar de zaak gekeken en de uitspraak is geen goed nieuws voor Lili en Howick. Ze mogen worden uitgezet naar Armenië. Daar zou het veilig zijn en hun moeder is er al.

De kinderen kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Ze wonen bijna hun hele leven hier en spreken geen Armeens. Het is nog niet duidelijk wanneer ze vertrekken.