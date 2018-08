Gouden Film voor De Film van Dylan Haegens

De film van Dylan Haegens is sinds acht dagen officieel in de bioscoop en heeft nu al een Gouden Film gewonnen. Dat is een prijs voor een Nederlandse films waar meer dan 100.000 mensen naartoe zijn gegaan.

De film gaat over het leven van Dylan zelf. Ook zijn teamleden Marit, Teun en Rick spelen erin mee. In de film heeft Dylan zijn zaken goed voor elkaar, maar de persoon IJsbrand zit hem dwars. Hij kopieert Dylans video's en kan ze supersnel uploaden. In de film gaat Dylan op zoek naar het geheim achter IJsbrand.

Onze verslaggever Bart sprak kort geleden met Dylan Haegens over de film, school en trouwen met Marit.