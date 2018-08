Bouwvakkers bouwen een vliegtuig in de klas

In Zwolle maken bouwvakkers een vliegtuig in een schoolgebouw. Er zijn drie klaslokalen nodig om het vliegtuig in de school te kunnen passen.

Puzzel

Deze zomer zijn er vijf grote containers met onderdelen op het schoolplein gezet. Toen kon het grote puzzelen en bouwen beginnen.

Klaslokaal

De bouwvakkers zijn al weken bezig. Eind september moet het vliegtuig klaar zijn. Er mee vliegen kan dan natuurlijk niet. Het vliegtuig wordt gebruikt om studenten alles te leren over werken in een vliegtuig. Ze leren voor steward of stewardess.

Stage

Normaal leren de studenten daarover tijdens een stage. Maar omdat er ieder jaar maar een paar stageplekken zijn, kunnen niet alle studenten stage lopen in een vliegtuig.

Daarom kwam de school op het idee om een vliegtuig naar de school te halen.