Glennis Grace is weer even terug in Nederland

Zangeres Glennis Grace is weer terug in Nederland. Als een wereldster werd ze door vrienden, familie en heel veel cameramensen opgewacht op Schiphol. Ze doet mee aan het talentenprogramma America's Got Talent. Woensdagavond hoorde ze dat ze door mag naar de halve finale.

Haar zoontje Anthony Shane stond haar ook op te wachten en was blij om haar weer te zien.

Glennis is maar heel even in Nederland om zich voor te bereiden op de halve finale. De halve finales zijn op 4 en 11 september. Het is nog niet duidelijk in welke halve finale Glennis gaat zingen.