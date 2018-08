Oproep: Wat wil jij weten van Shanice van de Sanden?

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Shanice stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met zondag 26 augustus.

Shanice is sinds 2008 profvoetbalster. Ze begon bij FC Utrecht en speelt nu bij Olympique Lyonnais in Frankrijk. In 2008 speelde ze voor het eerst in het Nederlands elftal. Ze was toen pas 16 jaar!