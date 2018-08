The Voice Senior begint: 'Oude mensen vind ik altijd schattiger'

The Voice of Holland en The Voice Kids ken je waarschijnlijk wel, maar daar komt er vanavond eentje bij: The Voice Senior. Het idee is hetzelfde: een talentenwedstrijd voor onbekende Nederlanders. Alleen deze keer doen er oudere mensen mee.

Maar er zijn veel meer programma's waarin oudere mensen in de spotlight staan. Zo heb je behalve The Voice, nu ook reisprogramma's voor ouderen, zoals Beter laat dan nooit. En er zijn programma's voor ouderen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde. Waarom zijn programma's met ouderen zo populair? Joris zocht het uit.