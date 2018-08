Lucas naar finale in De Slimste Mens

Misschien heb je hem wel voorbij zien komen: presentator Lucas was de hele week te zien in de populaire televisiequiz De Slimste Mens. Dat deed hij supergoed, want hij heeft zich geplaatst voor de finale.

Quiz

De Slimste Mens is iedere avond te zien op NPO 2. Drie bekende Nederlanders beantwoorden kennisvragen en moeten ingewikkelde puzzels oplossen. Naar de quiz kijken iedere avond meer dan een miljoen mensen.