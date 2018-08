Nieuw album Ariana Grande komt binnen op nummer 1

Het nieuwe album van Ariana Grande doet het goed in Nederland. Sweetener komt op nummer 1 binnen in de Nederlandse Album Top 100. We moeten door 2 van Broederliefde zakt daardoor naar plek 2.

Sweetener is het eerste album sinds de aanslag bij een concert vorig jaar. De zangeres was de afgelopen week veel in het nieuws. Haar televisieoptredens in Amerikaanse tv-shows gingen bijna allemaal viral.

Dangerous Woman

Het is niet de eerste keer dat Ariana Grande in Nederland op 1 staat. Dangerous Woman stond twee jaar geleden ook op 1. Die bleef daar toen maar een week staan.