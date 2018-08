200.000 schade nadat bus uitwijkt voor kat

In de Duitse plaats Hemmingen is vannacht een bus tegen een huis aangereden. De chauffeur moest uitwijken voor een kat op de weg.

Schade

De man raakte met zijn bus van de weg en botste vervolgens tegen een woning. Daardoor is een deel van het huis kapot en de bus is ook behoorlijk beschadigd.

De schade is bijna 200.000 euro, maar met de bewoners en de buschauffeur gaat het goed. Er zaten gelukkig ook geen passagiers in de bus en de kat is waarschijnlijk snel naar huis gevlucht.