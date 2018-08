Criminelen in Nederland verdienen miljarden aan drugs

In Nederland is vorig jaar voor bijna 19 miljard euro aan drugs gemaakt. Dat is meer geld dan de omzet van grote Nederlandse bedrijven als Albert Heijn en Philips. Onderzoek De drugscijfers staan in een nieuw onderzoek van de politie. Nederland is één van de landen waar de meeste drugs worden gemaakt en verkocht. De meeste drugs gaan naar andere landen en worden daar weer verder verkocht.

In veel drugs zitten stoffen waar mensen even blij van worden. Dat klinkt leuk, maar drugs kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Je kunt er ziek van worden of zelfs aan doodgaan. Door het maken van drugs komen ook veel giftige stoffen in de natuur terecht.

Dat er hier veel drugs gemaakt wordt komt doordat er in Nederland te weinig politieagenten zijn om alle drugsmakers op te sporen. Ook is de straf voor het maken van drugs vaak lager dan in andere landen. Af en toe worden criminelen opgepakt, maar anderen laten zich hierdoor niet snel afschrikken en blijven doorgaan. Kinderen Veel drugs worden gemaakt in boerderijen of huizen in gewone woonwijken. Sommige kinderen merken dat ook. Tamara ging kijken in het Brabantse Dongen. Daar worden regelmatig dit soort drugspanden gesloten: