Het beste uit de 'Check dit dan'

Sophia van 11 ligt in het ziekenhuis te wachten op een harttransplantatie. Ze is megafan van rapper Drake en daarom doet ze de In My feelings-challenge uit haar rolstoel. Drake krijgt het filmpje te zien en besluit om snel bij haar langs te gaan.

5. Superlekker museum

In New York is een lekkere tentoonstelling geopend. Alle kunst in het museum is gemaakt van snoep. Zo is er een taxi gemaakt van banaantjes en kun je zwemmen in een bad vol met marshmallows! De kunst aan de muur is ook van snoep gemaakt.