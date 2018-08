Oproep: Wat wil jij weten van Sanne Wevers

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Sanne stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met dinsdag 28 augustus.

Sanne Wevers is 26 jaar en begon al vroeg met turnen. Sinds haar tiende wordt ze getraind door haar vader en haar tweelingzus Lieke is ook turnster. In 2016 had ze misschien wel het hoogtepunt in haar leven. Toen won ze goud op de Olympische Spelen op de balk.