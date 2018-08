Familiefestival met Kalvijn, Famke en Djamila

In Almere was een groot familiefestival met artiesten die vooral bij kinderen populair zijn. Meisje Djamila, Famke Louise en Ronnie Flex stonden allemaal op het podium.

Het festival is georganiseerd door kindertelevisiezender Nickelodeon. Het gebeurt wel vaker dat zenders en tijdschriften grote feesten organiseren. Zo heeft Tina het Tina Festival en 3FM de 3FM Awards. Ze doen dat om reclame te maken voor zichzelf. In de video hierboven zie je er meer over.