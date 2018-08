Kinderen in het midden van Nederland weer naar school

Vorige week was de zomervakantie in het zuiden al afgelopen. Kinderen in het noorden van Nederland hebben nog een week vakantie.

Voor het Jeugdjournaal in de ochtend is het nog even vakantie. We beginnen als alle kinderen weer naar school gaan. De eerste ochtenduitzending van het nieuwe schooljaar is op 3 september. De avonduitzendingen kun je natuurlijk wel terugkijken.