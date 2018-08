Verdachte van dood op Nicky Verstappen (11) aangehouden

De politie in Spanje heeft een man opgepakt die al lang gezocht werd. Het gaat om Jos B. Hij wordt ervan verdacht iets te maken te hebben met de dood van Nicky Verstappen.

Wat is er gebeurd? Bijna 20 jaar geleden verdween Nicky Verstappen. Hij was toen 11 jaar. De jongen was op een kamp in Limburg en werd later dood gevonden in een natuurgebied.

Lang wist de politie niet wat er was gebeurd. Vorige week vertelde de politie dat ze door nieuw onderzoek meer weten en iemand verdachten. Spoorloos De verdachte heet Jos B. Maar hij was spoorloos. Door een tip van iemand uit Spanje werd hij gisteren gevonden. De man was in een natuurgebied in Barcelona. Hij sliep in een kleine tent. Eerder maakten we deze video over hem:

De Nederlandse politie wil dat Jos B. hier naartoe komt. Dan kunnen ze met hem praten en onderzoeken wat er is gebeurd. Opgelucht De familie van Nicky is heel erg opgelucht. De moeder van Nicky vertelt dat ze niet had verwacht dat er zo snel iemand opgepakt zou worden. De familie hoopt dat ze binnenkort eindelijk weten wat er 20 jaar geleden precies is gebeurd. Later vandaag wordt er meer bekend over hoe het onderzoek nu verder gaat.