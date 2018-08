Kinderen geven tientallen euro's uit aan extra dingen in games

Je kunt in games steeds vaker met echt geld dingen kopen die het spel nét wat leuker kunnen maken. Bijvoorbeeld een dansje of toegang tot een nieuw level.

Veel kinderen geven tientallen euro's per week uit aan extra dingen in games. Dat blijkt uit onderzoek dat hetJeugdjournaal deed. In de video hierboven zie je er meer over.

Siem werd opgelicht

Ook in het het spel Fortnite kan je V-Bucks kopen. Dat zijn munten waarmee je extra dingen kan in het spel. En daarbij gaat het soms mis. Kinderen worden namelijk weleens opgelicht.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op YouTube of Instagram. Oplichters vragen dan om je inloggegevens en zeggen dat je daarna gratis munten krijgt. Maar in plaats daarvan verdwijnen spullen van je account. Dat gebeurde ook bij Siem van 12. Hij raakte een dure skin kwijt. Zijn verhaal zie je in de video hieronder: