Leuk nieuws: onze presentator Lucas is vader geworden! Zaterdag is zijn dochter Koosje geboren. Haar hele naam is Koosje Andrea van de Meerendonk.

Lucas stuurt dat het goed met Koosje en haar moeder gaat. Vader Lucas moet nog wel even oefenen. Gisteren mocht hij kleren voor de baby uitzoeken, maar die zijn nog wel drie maten te groot!