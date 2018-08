Dit huis is helemaal ingepakt!

In de plaats Emmen in Drenthe is een huis helemaal ingepakt met een geel-zwarte doek! Dat komt omdat er allemaal insecten in het huis zitten.

Boktor

Buren zeggen dat er bok-torren leven. Dat zijn een soort kevers. De baby-torren leven vaak in hout en kunnen dat helemaal kapot knagen.

Gas

Met giftig gas worden de insecten dood gemaakt. Door de deken blijft het gas in het huis hangen. De buren mogen voorlopig niet in hun tuin komen. Waarschijnlijk gaat het doek er donderdag weer af.