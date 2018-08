Welmoed gaat weg bij het NOS Jeugdjournaal

Welmoed heeft superveel zin in het nieuwe avontuur. Maar ze vindt het ook moeilijk om het Jeugdjournaal te verlaten. En ze wil graag nog iets tegen jullie zeggen:

Onze presentatrice Welmoed heeft een nieuwe baan. Ze gaat het tv-programma Goedemorgen Nederland presenteren. Dat is een ontbijtprogramma op NPO1. En daarvoor moet ze vroeg opstaan: het programma begint iedere dag om zeven uur 's ochtends.

Het Jeugdjournaal is echt mijn aller-lievelingsprogramma! Ik heb genoten van alle verhalen die jullie vertelden. Al die grappige dingen, alle leuke dingen en al die mooie verhalen. Dat ga ik echt missen. Nieuws voor kinderen maken is echt het leukste wat bestaat. Maar nu is het tijd voor een nieuw avontuur.