Beste bieb van de wereld staat in Nederland!

Een bibliotheek in de plaats Den Helder is de beste van de hele wereld! De bieb heeft in Maleisië de eerste prijs gekregen. Het is de beste nieuwe bieb in een oud gebouw.

Bijzonder

De jury vindt dat de bibliotheek er heel mooi uitziet. Alle boeken staan in een gebouw van meer dan 100 jaar oud. Ook vinden ze het bijzonder dat de bibliotheek samenwerkt met allerlei winkels uit de stad.