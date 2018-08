Is Ed Sheeran stiekem getrouwd?

In januari maakte Ed Sheeran bekend dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Cherry Seaborn. Wanneer het precies ging gebeuren was lange tijd niet duidelijk. Nu lijkt het erop dat ze stiekem al getrouwd zijn!

Ring

Een interviewer vroeg aan Ed Sheeran of hij alles al klaar heeft voor zijn trouwdag. De zanger zegt niets. Hij laat alleen zijn ring zien.

Je kunt het zien in dit filmpje hieronder. Let op: de video is wel in het Engels.