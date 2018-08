Ajax gaat naar de Champions League

Vier jaar geleden speelde Ajax voor het laatst in de Champions League.

Gisteren speelde Ajax tegen Dinamo Kiev uit Oekraïne. Ajax had erg veel kansen maar het lukte niet om te scoren. Het bleef uiteindelijk 0-0, maar dat was genoeg voor Ajax om door te gaan.

Groot feest bij voetbalclub Ajax gisteravond. De ploeg is door naar de Champions League! Dat is het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa.

klaasjanhuntelaar

3x dik verdiend door.. @championsleague here we come! ⚪️🔴⚪️ #ajax