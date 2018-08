YouTube komt met YouTube Music en YouTube Premium

YouTube lanceert vandaag twee nieuwe dingen: YouTube Music en YouTube Premium. YouTube hoopt dat mensen zo gaan betalen om muziek te luisteren op YouTube.

YouTube Music

YouTube Music is een app waarmee je muziek kunt luisteren. De app lijkt een beetje op Spotify. Er zijn twee versies: eentje met en eentje zonder advertenties. Voor de app zonder advertenties moet je 9,99 per maand betalen, de andere is gratis.

YouTube Premium

YouTube Premium is een uitgebreider pakket van YouTube. Je hebt dan sowieso YouTube Music zonder advertenties en in YouTube zelf heb je ook geen reclames. YouTube Premium is iets duurder en kost 11,99 per maand.

Gratis

Toch kan gratis muziek luisteren ook nog steeds. Daar kun je de gewone YouTube-app voor gebruiken.