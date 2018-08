Discussie over tekenwedstrijd van Geert Wilders

Er is discussie over een tekenwedstrijd die is bedacht door Geert Wilders. De politicus vroeg tekenaars over de hele wereld om tekeningen op te sturen over de islam en de profeet Mohammed.

Een aantal moslims is daar heel boos over geworden. Een man uit Pakistan heeft in een video gezegd dat hij in Nederland is en Geert Wilders wil vermoorden. Hij is opgepakt.

Cartoon-wedstrijd

Met alle opgestuurde tekeningen wil Geert Wilders een tentoonstelling organiseren in het gebouw van de Tweede Kamer. Het gaat om cartoons. Dat zijn een soort striptekeningen waarin mensen grappen maken en kritiek geven op iets of iemand.

En dat vinden veel mensen niet kunnen. De profeet Mohammed is voor moslims een belangrijk persoon omdat hij wordt gezien als de boodschapper van God. Volgens de islam mag je geen afbeeldingen maken van Mohammed. Spottende tekeningen zouden het alleen maar erger maken.

Protest

In Pakistan protesteren mensen tegen Geert Wilders.