Advocaat van Howick en Lili kan niets meer voor ze doen

De broer en zus zijn regelmatig in het nieuws. Ze kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Ze wonen bijna hun hele leven hier en spreken geen Armeens. Vorige week werd bekend dat ze mogen worden uitgezet naar Armenië .

Dat betekent dat Howick en Lili volgende week terug moeten naar Armenië, een buurland van Turkije. Volgens de rechter en de Staatssecretaris die over dit soort zaken gaat, is het er veilig. Hun moeder is daar al.

