Kinderen knappen samen met graffiti-kunstenaars de stad op

Hoe laat je een stad er wat gezelliger uitzien? De gemeente Almelo bedacht er wat op: ze vroegen professionele graffiti-kunstenaars om samen met kinderen de straten onder te spuiten.

Spuitbus

Dat kinderen op straat met verfbussen mogen spuiten, is best bijzonder. Normaal gesproken is dat namelijk verboden.

