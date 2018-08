Blije gezichten bij voetbalclub PSV gisteren. De club mag aankomend jaar voetballen in de Champions League. Dat is het belangrijkste toernooi van Europa.

PSV won gisteren met 3-0 van BATE Borisov uit Wit-Rusland. Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano maakten de doelpunten.

Ajax

Ook Ajax is door naar de Champions League. Het is best bijzonder dat twee Nederlandse clubs in dit toernooi meedoen. In 2010 gebeurde dat voor het laatst.