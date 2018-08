In het Noord-Brabantse Oss heeft een man iets te veel afgerekend voor een glas wijn. In een café betaalde hij 3800 euro, terwijl het drankje normaal 3,80 euro kost.

De fout is waarschijnlijk gemaakt bij het invullen van het bedrag op de pinautomaat.

Zoektocht

Toen de baas van het café de fout ontdekte, is hij via Facebook een zoektocht gestart naar de man. De man is inmiddels gevonden en heeft het geld teruggekregen.