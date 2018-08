Deskundigen waarschuwen voor neppe Fortnite-apps

Als je Fortnite wil downloaden voor je Android-smartphone, moet je volgens deskundigen goed opletten. Op het internet staan namelijk veel neppe Fortnite-apps die onveilig zijn.

Je kunt de Fortnite-app niet vinden in de Google Play Store. In plaats daarvan moet je een speciale 'installatie-app' downloaden. Dat kan alleen op de website van Epic Games, de makers van Fortnite.

Neppe websites

Volgens deskundigen zoeken kinderen vaak via Google naar Fortnite en komen ze dan op neppe websites terecht. Die websites doen net alsof ze van Epic Games zijn, terwijl dat niet zo is. Het is gevaarlijk om apps te downloaden van die sites.