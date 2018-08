Politie haalt jongen (11) in sportauto van de weg

Agenten in Krimpen aan den IJssel wisten niet wat ze zagen. Toen ze een sportauto van de weg haalden, bleek er een jongen van 11 jaar achter het stuur te zitten.

Verboden

De auto reed volgens de politie "hortend en stotend" over de weg. Er zat ook een volwassene in de auto. Toen de politie in de buurt kwam, probeerden het kind en de volwassene snel van plek te ruilen.

Het is natuurlijk hartstikke verboden om als kind van 11 een auto te besturen. Toch krijgt de jongen geen straf. Daar is hij te jong voor. Er is wel een gesprek gevoerd met zijn moeder.