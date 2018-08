Leraren maken medley om brugklassers welkom te heten

Het is een leuke traditie op het Adelbert College in Wassenaar. Daar maken de leraren ieder jaar een videoclip om de brugklassers welkom te heten. Dit keer is het een medley van One Kiss, Miljonair, Liefde in de Lucht en Flames.

In de video zingen en rappen de juffen en meesters over wat er allemaal mis kan gaan tijdens je eerste schooldag. Ze eindigen natuurlijk wel vrolijk, met de boodschap: jij kan dit aan!