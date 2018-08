Succes Glennis Grace dankzij zoon Thony

De Nederlandse Glennis Grace is een superster aan het worden. Niet allen in Nederland, maar zeker ook in de Verenigde Staten. Ze doet het supergoed in America's Got Talent. En dat heeft ze te danken aan haar zoon Thony.

Glennis twijfelde of ze wel mee kon doen aan de Amerikaanse talentenshow, terwijl ze een zoon in Nederland heeft. Maar daar hoefde Thony niet lang over na te denken.