Problemen in de klas met leersysteem Snappet

Er was deze week stress in honderden klaslokalen: Snappet deed het niet. Maandag legde een storing Snappet plat. Hierdoor kwamen ruim 2.800 scholen in de problemen.

Steeds meer scholen werken met Snappet. Daarmee kunnen op een tablet taal- en rekenlessen worden gegeven. Maar maandag en dinsdag kwam daar weinig van terecht. Ook op Basisschool de De Drie Linden hadden ze last van de storing. Je ziet het in de video hierboven.