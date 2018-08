Het was de warmste zomer ooit gemeten

Het was de afgelopen maanden gemiddeld 19 graden en daarmee is de zomer van 2018 de warmste ooit gemeten. Normaal is het gemiddeld 17 graden in de zomer.

38,2!

Het warmst werd het op 26 juli in het plaatsje Arcen in Limburg. Daar was het toen 38,2 graden en dat is maar iets lager dan de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten (38,6 graden).

Er waren twee hittegolven en er zijn deze zomer acht tropische dagen gemeten. Dat betekent dat het 30 graden of warmer was. Normaal zijn dat er 's zomers twee.

Te warm?

Wat vond jij van het weer deze zomer: Lekker warm of veel te heet? Reageer op de stelling: