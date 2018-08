Cartoonwedstrijd van Wilders gaat niet door

De cartoonwedstrijd van Geert Wilders gaat niet door. De politicus ziet het niet meer zitten, omdat hij en anderen bedreigd worden.

Protest

Wilders was van plan om in november een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer te houden, waarbij mensen 8.5000 euro konden winnen met een cartoon over Mohammed. Veel moslims waren daar boos over, omdat je volgens de islam geen afbeeldingen mag maken van de profeet.

Door de tekenwedstrijd werd Wilders zelfs met de dood bedreigd. En in het land Pakistan was er een protest van een streng islamitische partij. Daar maakten we woensdag de volgende video over: