Ook Nederlandse YouTuber en Instagrammer gaan boksen

Nesim Najih ken je misschien wel van het populaire kanaal Supergaande (558.000 abonnees). Anouar Vines is vooral bekend van zijn comedy-kanaal op Instagram (129.000 volgers). In een video op YouTube vertellen ze dat ze er nu al klaar voor zijn:

Je hebt het vast wel meegekregen: deze week stonden twee wereldberoemde YouTubers in de boksring . Dat kunnen wij ook, dachten twee Nederlanders. En daarom staan YouTuber Nesim en Instagrammer Anouar volgende maand in de ring.

De wedstrijd tussen KSI en Logan Paul eindigde vorig weekend in een gelijkspel. Toch was het een groot succes voor de YouTubers. Ze verdienden er miljoenen mee en gaan het volgend jaar nog een keer doen. In deze video zie je er meer over: