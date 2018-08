Helikopter-piloot krijgt grootste militaire prijs

Niet veel mensen kunnen het zeggen: de Willems-Orde ontvangen van de Koning. Dat is de belangrijkste militaire prijs van Nederland. Op dit moment hebben drie mensen in Nederland hem. Vandaag komt daar iemand bij: militair Roy de Ruiter.

Tijdens zijn baan in het leger is Roy de Ruiter zes keer naar Afghanistan uitgezonden. In die tijd was het daar oorlog. Roy bestuurde een gevechtshelikopter en gaf leiding aan het leger op de grond. Hij heeft veel mensen geholpen en zorgde er ook voor dat een belangrijke leider van een terroristische groep werd opgepakt.