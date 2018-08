Romy (15) en Sammy (16) redden mensen uit brandend huis

De meiden fietsten zondagnacht naar huis toen ze opeens brand zagen. "We zijn gelijk gestopt en hebben de buurman geroepen die nog wakker was." De bewoners van het brandende huis lagen toen nog te slapen.

Ladders

Omdat het huis vol met rook stond, konden de bewoners niet via de voordeur of achterdeur naar buiten. Daarom pakten Romy en Sammy ladders, zodat de mensen via het raam konden ontsnappen.

Het huis is bijna helemaal afgebrand. Voorlopig kan er niemand meer wonen.